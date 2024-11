COOPÉRATION INTERNATIONALE: BASSIROU DIOMAYE FAYE ET LE PRÉSIDENT VLADIMIR POUTINE ONT PARLE AU TELEPHONE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président Bassirou Diomaye Faye a eu, ce matin, un entretien cordial et constructif avec le Président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Cette rencontre a permis de revisiter les relations historiques entre les deux nations, fondées sur une amitié durable et une coopération fructueuse.

Le président russe Vladimir Poutine et le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ont eu une discussion téléphonique vendredi et ont abordé les questions de coopération mais surtout la question de la sécurité et de la menace terroriste dans la région du Sahel et en Afrique du l’ouest.

Les deux chefs d’État ont échangé sur des questions d’intérêt commun, mettant en avant l’importance de renforcer le partenariat bilatéral dans divers secteurs stratégiques. Ils ont également convenu de conjuguer leurs efforts pour promouvoir la paix et la stabilité au Sahel, une région confrontée à des défis sécuritaires complexes. « Les dirigeants (russe et sénégalais) ont également discuté de la situation au Sahel et dans les régions plus larges de l’Afrique de l’Ouest, en se concentrant sur l’instabilité actuelle causée par les actions des groupes terroristes », a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Par ailleurs, les Présidents Faye et Poutine ont souligné leur engagement en faveur de la préservation de l’intégrité de l’espace CEDEAO, un pilier de la stabilité en Afrique de l’Ouest. Ils ont également affirmé leur volonté de travailler ensemble et avec la communauté internationale pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, les crises économiques et les tensions géopolitiques.

Cette rencontre marque une étape significative dans l’approfondissement des relations sénégalo-russes et reflète une vision commune d’un partenariat axé sur la paix, la solidarité et le développement durable.