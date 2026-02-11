Coopération : Le BIC-GOUV et la SIRN signent une convention de partenariat stratégique

Le Bureau d’Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv) et la Société des Infrastructures de Réparation navale (SIRN) ont procédé, ce mercredi 11 février 2026, à la signature d’une convention de partenariat stratégique.

À travers cette collaboration, les deux structures affirment leur volonté commune de renforcer la visibilité des projets structurants et d’accroître l’impact des actions prioritaires dans le domaine des infrastructures de réparation navale, au service du développement économique et de la souveraineté industrielle du Sénégal.

Elle s’inscrit également dans la nécessité pour les entités de l’État de travailler ensemble afin d’assurer une mise en œuvre optimale de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».