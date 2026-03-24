Coopération Sénégal-Espagne : un partenariat stratégique renforcé

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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Madrid ce 24 mars pour sa première visite d’État en Espagne. Une visite de deux jours, au cours de laquelle le chef de l’État Sénégalais doit rencontrer le roi Felipe VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez pour parler coopération et développement des relations économiques.

En effet, l’Espagne est le 4ème pays le plus important pour le Sénégal en terme d’échanges commerciaux derrière la Chine et la France notamment.

Si le Sénégal est intéressé à attirer des investisseurs, l’Espagne, elle, cherche des débouchés pour ses entreprises.

Une perspective soutenue par l’initiative « Alliance Afrique Avance » notamment, une stratégie lancée en août 2024 pour booster les investissements espagnols en Afrique. Pour l’heure, 70 sociétés espagnoles sont implantées au Sénégal

L’autre grand axe des discussions pourrait tourner autour de la migration circulaire. Ce programme mis en avant par l’Espagne dans sa gestion des flux migratoires permet chaque année à quelques centaines de Sénégalais de venir travailler en Espagne pendant 9 mois maximum, en tant que saisonniers. Dakar aimerait de son côté faire monter les quotas de 500 ouvriers agricoles établi en 2025.

Avec les autorités espagnoles, le Sénégal a pu nouer, le 29 août 2024, deux accords dont le programme de migration circulaire. À cet effet, 101 travailleurs saisonniers ont été recrutés en 2024. En 2025, 500 recrutements étaient prévus dans le cadre de ce projet ficelé entre le Sénégal et l’Espagne.

Le gouvernement sénégalais a officiellement lancé le programme de migration circulaire Espagne–Sénégal pour l’année 2026, une initiative visant à faciliter l’accès des travailleurs sénégalais au marché agricole espagnol. On peut également noter la déclaration d’intention entre les deux pays en matière de lutte contre le crime organisé international.