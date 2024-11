COP 29 : L’appel du ministre Daouda Ngom aux négociateurs

Partager Facebook

C’est l’ouverture officielle depuis lundi 11 novembre 2024 à Baku (Azerbaïdjan) de la COP29. Le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom intervenait à l’occasion du haut segment ministériel de la 29e session de la Conférence des parties (COP29) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Cette conférence, qui se déroule (11-22 nov) à Bakou, en Azerbaïdjan, est dédiée cette année à la finance climatique, un des piliers de l’action climatique mondiale.

Le Ministre de l’Environnement et de la Transition Ecologique a donné les recommandations à l’équipe et a invité les négociateurs à fournir les efforts nécessaires pour atteindre les résultats fixés par le Sénégal et l’Afrique notamment en ce qui concerne le financement climatique. « L’eau et le climat sont intrinsèquement liés. La COP29 est une étape décisive pour établir le lien « Eau et climat », car la crise climatique et la crise de l’eau portent préjudice à nos économies et à nos sociétés. Elles menacent également la paix et la stabilité dans le monde », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « Face a ces crises climatiques et hydrique, et à seulement cinq ans de 2030, l’ODD 6 reste dramatiquement hors de portée, en dépit des progrès réalisés par les gouvernements et la communauté internationale. » « C’est la raison pour laquelle, la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 que le Sénégal co-organise avec les Emirats arabes Unis, vise à susciter une ambition et un engagement accrus de la part de la communauté internationale pour créer des alliances, générer des solutions adéquates et mettre en œuvre des actions en vue d’accélérer les progrès vers la réalisation de l’ODD 6 », explique-t-il.

A l’en croire, « cette Conférence devra lancer un dialogue intergouvernemental régulier et systématique sur l’eau, en veillant à ce que, même au-delà des cadres temporels tels que l’Agenda 2030, l’eau reste une priorité sur l’agenda politique mondial et qu’elle soit intégrée dans les processus intersectoriels pertinents. »

Mesdames, Messieurs,

Il est heureux de souligner que le Sénégal et les Émirats arabes unis partagent une vision commune sur l’importance cruciale de l’eau. Nous comprenons tous les deux les défis pressants auxquels nos populations sont confrontées en matière de sécurité hydrique, que ce soit en raison du changement climatique, de la croissance démographique ou de la pression sur les ressources en eau.

Le Sénégal est mobilisé et engagé avec les Émirats arabes Unis pour conduire ce processus avec l’ensemble des parties prenantes. Nous avons l’occasion unique de catalyser des actions concrètes et des engagements politiques en faveur de l’eau et de l’assainissement. Nous devons saisir cette opportunité pour placer ce sujet important au cœur de l’agenda mondial et mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les initiatives visant à renforcer la résilience des communautés face aux défis de l’eau.

Nous espérons contribuer à accélerer la mise en œuvre de l’ODD6 en particulier et mettre en œuvre un ambitieux agenda mondial de l’eau , en puisant sur l’immense potentiel de synergie d’actions qu’offre la Stratégie onusienne sur l’eau et l’assainissement, le Water action agenda et les initiatives pertinentes développées à l’échelle des États et au niveau local. Nous devons aussi construire un avenir où chaque individu pourrait bénéficier de l’eau en tant que ressource vital et droit humain fondamental, contribuant ainsi à la réalisation des ODDs et à la prospérité mondiale.

Dans cet esprit, la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 devrait produire des résultats concrets visant à accélérer la réalisation de l’ODD 6 et au-delà.

Mesdames, Messieurs

Je voudrais, pour conclure, me réjouir, encore une dois, de l’état d’avancement des travaux à travers les différentes consultations en cours, qui permettront, sans doute, de stabiliser le Document de Vision et la Feuille de route de la Conférence, dont une des étapes clés sera la Réunion préparatoire de haut niveau prévue en fin 2025 à Dakar.

Je suis convaincu que, grâce à notre partenariat solide et à notre détermination commune, nous réussirons à faire de la Conférence des Nations unies sur l’eau en 2026 un tremplin pour un meilleur avenir.