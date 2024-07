Copa America: L’Argentine remporte la finale face à la Colombie

Lionel Messi est sorti blessé à la 66e minute, laissant couler ses larmes sur le banc de touche avant de retrouver le sourire à la 112e minute au moment du but vainqueur de Lautaro Martinez, qui a permis aux Argentins de remporter leur «triple couronne», trois compétitions internationales de rang, après la Copa 2021 et la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’après-midi avait commencé dans le chaos. Les policiers et membres de la sécurité ont usé de la force et arrêté plusieurs individus qui essayaient de rentrer dans le stade a priori sans billets. Après plusieurs incidents, les portes du stade sont restées closes plusieurs heures. Les secouristes sont intervenus pour plusieurs malaises dus à la chaleur (environ 34 degrés) et à la compacité de la foule. Lorsque les organisateurs ont finalement rouvert les accès, l’entrée des supporters s’est de nouveau révélée chaotique, entraînant les larmes et la colère de nombreux fans.

Les larmes de Messi

Le match a finalement pu débuter à 21h22 locale (3h22 lundi heure suisse) avec 1h22 de retard. La Colombie s’est rapidement mise en valeur avec un superbe mouvement collectif parti de James Rodriguez pour une remise de Luis Diaz à Jhon Cordoba, auteur d’une belle frappe après un contrôle de la poitrine à côté des buts de Dibu Martinez (6e).