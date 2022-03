CORONAVIRUS : 08 NOUVEAUX CAS, 00 DECES DÉCLARÉS LUNDI

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré lundi 08 nouvelles contaminations de Covid-19 enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1246 individus, soit un taux de positivité de 0,64%, a précisé le ministère dans le bulletin quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays. Elles sont constituées d’un cas contact qui était suivis par les services sanitaires et sept autres issus de la transmission communautaire localisés à Dakar (03), Mbour (02) et à Thiès (02).

Le ministère a assuré qu’aucun décès lié à la maladie n’avait été enregistré au cours des dernières 24 heures, alors que cinq patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves ont été enregistrés et suivis par les services de réanimation et l’état des autres patients hospitalisés est jugé stable, a-t-il encore signalé.

A ce jour, 85 876 personnes ont été déclarées positives au coronavirus dont 83 876 guéries pour 1964 décès. Actuellement 35 patients sont sous traitement. Au total, 1 461 557 personnes ont pris leur dose de vaccin.

« Après une baisse constante du nombre de cas de Covid-19 depuis la fin du mois de janvier 2022, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a augmenté pour une deuxième semaine consécutive , a indiqué l’OMS. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, il s’agit d’une hausse de 7% par rapport à la semaine précédente. « Ces tendances doivent être interprétées avec prudence, car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage. Ce qui entraîne une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés », a précisé toutefois l’OMS.

Les prix du pétrole brut ont chuté en début de séance, lundi, par crainte d’une baisse de la demande de la principale source d’énergie en Chine, qui connaît ces derniers temps une hausse du nombre d’infections par le coronavirus. Dimanche, le gouvernement de la ville de Shanghai a annoncé la fermeture d’usines et de nombreuses installations vitales pendant plusieurs jours, en raison du nombre élevé d’infections par le coronavirus, au cours des derniers jours.

À 07h00 GMT, le prix des contrats à terme sur le Brent pour livraison en juin a chuté de 3,75%, ou 4,4 dollars, à 112,97 dollars le baril. Les prix des contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate pour livraison en mai ont également chuté de 4,08%, ou 4,68 dollars, à 109,22 dollars le baril.