CORONAVIRUS :Le Sénégal franchit la barre des 1.000 morts

Ce jeudi 18 Mars 2021, 8 décès liés à la maladie ont été comptabilisés au par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le nombre moyen de nouveaux cas recensés chaque jour a baissé de plus de 84 au cours des 3 dernières semaines, à 26 % de son précédent pic d’infections

Désormais le Sénégal a franchi la barre des 1000 décès liés au Coronavirus , à ce jour on compte 1003 morts.

Le seuil des 4 millions d’infections au nouveau coronavirus a été franchi, lundi, en Afrique, qui reste cependant la région la moins touchée dans le monde à ce jour. L’agence sanitaire de l’ONU a également indiqué que 107.625 décès en Afrique sont liés au nouveau coronavirus, tandis que 3,6 millions de patients se sont rétablis à travers le continent.

A ce jour, plus de 17 millions de tests ont été réalisés dans la région africaine de l’OMS, le Cap Vert, le Botswana, le Gabon, Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud enregistrant les taux de dépistage les plus élevés.

Au total, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 2.647.662 morts dans le monde , selon un bilan établi lundi par l’OMS. Plus de 119,45 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie