Coupe Caf : Victoire du Jaraaf sur le Platinum Fc (1-0)

Quatre-vingt-dix minutes. Le Jaraaf n’est plus qu’à 90 minutes de la phase finale de la Coupe CAF. Une information très plaisante. Les Sénégalais ont pu chanter leur bonheur après la victoire de leur équipe contre le FC Platinum en barrage aller de la Coupe de Confédération Africaine de Football de cette saison.

Cherif Diallo fautif, Pape Seydou Ndiaye impérial

En première période comme pendant une bonne partie de la rencontre, le FC Platinum a dominé et le Jaraaf a souffert. Les locaux bénéficient d’un penalty après 25 minutes de jeu suite à une faute de Chérif Ndiaye. Heureusement, le spécialiste des arrêts sur penalty. Pape Seydou Ndiaye, solide, repousse magnifiquement le tir et remet son équipe sur le bon chemin. Les 22 acteurs rejoignent les vestiaires sur un 0-0. Assez logique.

En deuxième période, les visiteurs peinent beaucoup plus mais ne lésinent pas et peuvent incontestablement compter sur Pape Seydou Ndiaye, toujours bien en place et sans pression. Les occasions se multiplient et deviennent plus franches pour le Jaraaf, mais l’équipe de Moussa Diatta peine à la finition, ce qui a failli être un coup fatal pour eux si les Zimbabwéens étaient en réussite. Heureusement.

Après cette victoire au combien important, il faudra maintenant défendre cet avantage au Sénégal dans une semaine.

Le match retour, prévu dans une semaine, doit se jouer au stade Lat-Dior de Thiès.

