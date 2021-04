Coupe de la CAF : la JS Kabylie et le Jaraaf terminent en tête, les 8 qualifiés pour les quarts

La phase de groupes de la Coupe de la Confédération a rendu son verdict dans la nuit de mercredi à jeudi avec 8 matchs au programme. Outre les qualifications des Orlando Pirates et d’Enyimba et le sans-faute du Raja Casablanca, on retiendra que la JS Kabylie et le Jaraaf Dakar ont profité de cette ultime levée pour terminer en tête de leur groupe respectif.

Vainqueurs 2-1 des Zambiens de NAPSA Stars, les Algériens devancent finalement Coton Sport, victime du réveil trop tardif du tenant du titre, la RS Berkane, déjà éliminée (1-2). De son côté, le Jaraaf a tenu le choc en Tunisie sur la pelouse du CS Sfaxien (0-0), lui aussi déjà qualifié, pour s’assurer de terminer devant son adversaire. Rendez-vous dès vendredi pour le tirage au sort des quarts de finale.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale : Enyimba et Orlando Pirates (Groupe A), JS Kabylie et Coton Sport (Groupe B), Jaraaf Dakar et CS Sfaxien (Groupe C) Raja Casablanca et Pyramids FC (Groupe D).