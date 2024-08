Coupe de la CAF: Malick DAFF se fixe une nouvelle objectif » L’ambition est d’aller le plus loin possible »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après une belle entame en Coupe CAF, le Jaraaf s’est projeté vers le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF) qui l’opposera au RC Abidjan. S’exprimant sur son futur adversaire, Malick Daff a également affiché cette ambition d’aller le plus loin possible. Ce, à l’image de la Jeanne d’Arc, seule formation sénégalaise à disputer jusqu’ici une finale de compétition interclub en 1998.

Le Jaraaf ambitionne d’aller d’aller le plus loin possible en Coupe de la Caf. Après une entame réussie ce dimanche, marquée par un large succès devant les Sierra Leonais de East End Lions FC (3-0), l’entraineur «Vert et Blanc » Malick Daff a décliné l’objectif et le rêve d’offrir au football sénégalais le trophée continental et de réaliser ce qu’aucun club sénégalais n’a fait en Afrique. «L’ambition est de gagner et d’aller le plus loin possible. Je pense que tout entraîneur rêve de gagner dans une compétition.

Pour une première même au moins, c’est important pour le football local sénégalais. Je pense que c’est mon ambition majeure. Comme on dit, il faut avoir de l’humilité et apporter les correctifs tout en sachant que nous ne décrèterons jamais une victoire finale. On va préparer les matchs les uns après les autres pour essayer d’avancer. Je pense que c’est le plus important. C’est moi qui avais qualifié l’équipe en 2021. Parce que J’ai des ambitions personnelles. C’est le foot local. Parce qu’après la Jeanne d’Arc, aucune équipe n’avait intégré la phase de poules. Il n’y a que la Jeanne d’Arc qui était finaliste (en Coupe CAF en 1998). Le Jaraaf a été quart-de finaliste (en 2021) », a-t-il déclaré.

Revenant sur son futur adversaire, le coach des «Vert et Blanc» reste confiant mais compte l’aborder avec beaucoup d’humilité. Après la victoire de la Coupe d’Afrique des Nations, édition 2023. Il y a une mobilisation. Les gens sont en confiance. Le football marche. Le Sénégal reste le Sénégal. Nous sommes un pays de football », a-t-il soutenu.

Dans cet élan, il a souligné la nécessité d’apporter des améliorations pour le prochain tour. «Comme on dit, humilité, travail et apporter les correctifs. On ne décrète jamais une victoire. En tout cas, les adversaires ont les mêmes niveaux. Il n’y a pas de différence. Ce qui est important, c’est de retourner au boulot après cette victoire. Dès demain, nous allons continuer le travail pour préparer le match. Nous avons deux matchs amicaux avant ces deux rencontres. C’est insuffisant. Mais, Dieu a fait qu’on a bien géré, malgré ces difficultés. Le travail continue », indique-t-il, avant d’ajouter : « On a fait dix jours avec un stage fermé. Deux matchs amicaux, c’est peu. Mais, c’est comme ça. Parce qu’on a une saison très longue. Donc, il faut essayer de faire progresser l’équipe.

Pour le second tour, le Jaraaf, effectuera le déplacement à Abidjan (entre le 13 et 15 septembre, avant de recevoir au stade Lat Dior de Thiès (20- 22 septembre 2024).