Coupe du Monde 2022 : La date de la cérémonie d’ouverture changée

Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont confirmé, ce mercredi un changement de la date d’ouverture du tournoi disputé au Qatar. Le Mondial débutera donc le 20 novembre avec une affiche inaugurale entre l’Equateur et le Qatar.

La traditionnelle compétition sera finalement respectée et le pays hôte lancera bien la Coupe du monde 2022. Si la FIFA avait choisi de programmer le match Sénégal-Pays Bas en ouverture du Mondial, les organisateurs qatariens du Comité Suprême ont confirmé ce mercredi à RMC Sport leur volonté d’avancer la date du tournoi. Au lieu de débuter le 21 novembre prochain, la compétition commencera le dimanche 20 novembre. Une changement qui va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l’Equateur. La décision sera officialisée plus tard ce mercredi par la FIFA selon les informations transmises à RMC Sport.

Pour le match d’ouverture; on informe que cela devrait normalement opposé le Sénégal aux Pays-Bas mais la cérémonie d’ouverture officielle était quand même prévue en marge du match entre le Qatar et l’Equateur plus tard dans la soirée du 21 novembre mais finalement le match du Qatar face à l’Équateur sera avancé d’une journée avec une cérémonie d’ouverture que l’on annonce « assez spectaculaire » au sein du Comité Suprême.