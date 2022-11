Coupe du monde 2022 : l’OMS et la FIFA lancent une campagne pour encourager les jeunes à être actifs

La FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont lancé le défi #BringTheMoves, qui invite les joueurs de la Coupe du monde de football, qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, à relever les défis qui leur sont lancés sur les médias sociaux par les fans du monde entier lorsqu’ils célèbrent un but. L’objectif est d’encourager les jeunes à être actifs.

Cette campagne est lancée en partenariat avec le ministère de la Santé publique du Qatar et le comité chargé de l’organisation de la Coupe du monde de football. « Nous connaissons l’impact négatif que peut avoir la sédentarité sur la santé des enfants, et le football peut utiliser la caisse de résonance que représente cette Coupe du monde de la FIFA pour diffuser ce message de façon stimulante et attractive », a déclaré le Président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

« Ce défi tisse non seulement des liens entre les enfants et leurs héros, mais utilise la Coupe du monde la plus numérique de l’histoire pour faire passer le message selon lequel nous devons tous être actifs. Il sensibilise également les parents au fait que les enfants ont besoin de 60 minutes d’exercice physique par jour. À l’heure actuelle, 80% des adolescents dans le monde en font moins », a-t-il ajouté.

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2022™ et pendant l’événement, les enfants du monde entier pourront lancer toutes sortes de défis aux joueurs des équipes participantes. Pour célébrer les buts marqués, il leur suffit de publier une vidéo sur leurs profils sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #BringTheMoves.

L’ex-attaquant Didier Drogba de Côte d’Ivoire et Ambassadeur de bonne volonté de l’OMS a déclaré : « se dépenser physiquement présente de nombreux avantages pour tous, en particulier pour les enfants, qui grandissent et se développent sur le plan physique, mental et social. Se dépenser physiquement est bon pour votre corps et votre esprit – pour votre santé mentale et physique ».

Le gardien de but Alisson Becker, également Ambassadeur de bonne volonté de l’OMS, s’apprête à disputer la Coupe du monde avec le Brésil. Il sait combien il est important d’être dans une forme physique optimale. Il veut saisir l’occasion offerte par la Coupe du monde de la FIFA™ pour encourager les jeunes à relever le défi #BringTheMoves et à faire davantage d’exercice. « Je soutiens cette campagne car je suis sincèrement convaincu que les enfants devraient bouger davantage », a déclaré le gardien de but de Liverpool. « À mesure qu’ils grandissent, ils doivent se dépenser physiquement pour le bien de leur avenir. Je constate que nous, les footballeurs, pouvons également être pour eux une source d’inspiration. Si nous pouvons nous amuser avec eux et les encourager à bouger un peu leur corps, comment ne pas être satisfaits ? »

Une application numérique

La campagne encourage par ailleurs les enfants à télécharger GenMove, une application numérique qui a recours à l’intelligence artificielle pour encourager les enfants à se dépenser physiquement chaque jour tout au long de la Coupe du monde.

La saison 1 de GenMove sera lancée le 19 novembre par la Dre. Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre de la Santé publique du Qatar, et le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, lors de la manifestation « De la parole aux actes : le défi de la santé pour tous » qui se tiendra au Qatar. « Le football, la musique et la bonne humeur sont les ingrédients parfaits pour avoir envie de faire de l’exercice et ainsi être en bonne santé », a déclaré le Dr. Tedros. « Le partenariat de l’OMS avec la FIFA et le ministère de la Santé publique du Qatar dans le cadre du défi Bring The Moves vise à créer un lien entre les stars de la Coupe du Monde et les jeunes du monde entier, afin d’inciter les gens partout dans le monde à faire davantage d’exercice physique pour être en meilleure santé ».