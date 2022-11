Couverture Maladie Universelle (CMU) : 200 000 entrepreneurs de la DER-FJ enrôlés

Les entrepreneurs financés par la délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER-FJ) vont bénéficier d’une couverture maladie universelle. C’est à la suite du lancement du processus de mise en place de la mutuelle des entrepreneurs de la DER/FJ (MEDER) qui vise 200 000 bénéficiaires.

L’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ANACMU) et la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER /FJ) ont lancé hier le processus de mise en place de la mutuelle des entrepreneurs de la DER/FJ (MEDER). Selon la directrice générale de la DER-FJ, Mame Aby Sèye, l’avantage visé dans ce partenariat est d’abord d’assurer la productivité des entrepreneurs ainsi que de leurs employés en leur facilitant l’accès aux soins à moindre coût et ensuite, de prévenir l’utilisation des fonds octroyés dans le cadre du financement à des fins personnelles, notamment pour la prise en charge des frais médicaux.

« La protection sociale constitue une nécessité pour les bénéficiaires du nano-crédit de la DER/FJ et l’ensemble des entrepreneurs du secteur informel. Ces derniers sont confrontés à différents risques sociaux, dont les principaux sont la santé, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles », souligne-t-elle. Et de poursuivre : « Ce dispositif s’inscrit ainsi dans le cadre de l’accompagnement de la transition des unités de production informelles vers la formalité. » A l’en croire, la mise en œuvre pacte d’inclusion sociale et Économique (PISE) devrait permettre, à moyen terme, de parachever le dispositif d’accompagnement des entrepreneurs existant par une offre complète de services, en vue de favoriser la viabilité économique et la durabilité des entreprises », fait-elle savoir.

Il s’agit pour elle, de créer les conditions d’une généralisation de l’assurance maladie au Sénégal. « Il est attendu au terme du processus, l’enrôlement de 200.000 bénéficiaires dans la MEDER afin d’assurer leur accès à une assurance maladie mais également à leur fidélisation, conformément à la politique de l’ANACMU, de développer des mécanismes de systématisation de l’enrôlement à une assurance maladie aux populations de divers secteurs comme l’agriculture, l’élevage, ou encore la transformation », laisse-t-elle entendre. Elle reste convaincue que cette mutuelle des entrepreneurs est une demande qui leur sera d’une grande importance pour leur sécurité sociale et financière. Pour le directeur général de l’agence nationale de la CMU, Dr Bocar Mamadou Daff, leur structure va désormais assurer le rôle d’assureur principal et garantira ainsi le respect de tous les engagements pris, mais aussi la qualité des services de prestation fournis. « Et pour y arriver l’Agence ne lésinera sur aucun moyen. Tous les services que ce soit au niveau central ou au niveau des 14 régions seront mobilisés pour apporter la contribution nécessaire à la réussite de la mission confiée à l’Agence dans le cadre de ce partenariat », martèle-t-il.

A l’en croire, adjoindre des services d’accès à des soins à des efforts de financement et de promotion de l’accès à de meilleurs standards de vie par l’entrepreneuriat et l’auto-emploi constitue une vraie innovation dans la promotion de la sécurité sociale. « L’inscription de cette initiative dans le cadre du régime simplifié de protection sociale pour les travailleurs de l’économie informelle (RSPC) sonne comme une véritable opportunité pour la mutuelle des entrepreneurs de la DER/FJ de bénéficier du même encadrement que les autres mutuelles de ce mécanisme soutenu par les institutions », indique-t-il.

NGOYA NDIAYE