Covid-19: 15 nouvelles contaminations, 172 patients sous traitement

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, mercredi, 15 nouvelles contaminations au covid-19, ce qui porte à 172 le nombre de patients encore sous traitement.

Sur 1465 tests réalisés au cours des dernières 24h, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,02%, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouvelles contaminations concernent 02 cas contacts suivis et 13 issus de de la transmission communautaire notamment à Dakar (12) et Thiès (01).

Le ministère a signalé que 55 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 05 malades étaient pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès lié à l’épidémie n’a été signalé, mardi.

Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85.469 cas dont 83.339 guéris, 1957 décès et 172 patients sous traitement.

Sur le front de la vaccination, 1. 433. 763 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national. La pandémie a fait officiellement plus de 5.823.938 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (925.312), devant le Brésil (639.689) et l’Inde (509.358).

Rapporté à la population, les pays où l’épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord.

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.