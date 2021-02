Covid-19 : 285 nouvelles contaminations et sept décès enregistrés ce mercredi

La courbe épidémiologique monte en flèche, ce mercredi. D’un taux de positivité de 10%, hier mardi, on passe à un taux de 15%, ce mercredi 3 février 2021. Cette tendance à la hausse est marquée par le nombre de décès qui est de 3, hier, à setp , ce mercredi. De même que le nombre de cas graves. 56 patients étaient en réanimation, hier, alors qu’aujourd’hui, 60 sont internés.

Sur les 1787 prélèvements effectués, 285 sont revenus positifs. Parmi ceux-ci, 96 sont des cas suivis par les services sanitaires, il n’y a pas de cas importé et 189 sont des cas communautaires. Comme depuis un certain temps, la région de Kaolack est en tête du peloton, avec 23 cas enregistrés, aujourd’hui. Touba a enregistré 17 cas, Thiès 16, Dakar-Plateau 13, Diourbel et Mbour 12.

D’après Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, 236 patients ont été guéris de la maladie.

À ce jour, 27 365 cas ont été enregistrés au Sénégal, dont 22 599 guéris et 645 décès notés. Actuellement, 4117 patients sont sous traitement dans les différents centres dédiés et à domicile.