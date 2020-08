Covid-19 : branle-bas de combat au ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, se prépare à faire face à la presse, ce vendredi 07 Août 2020 à 16H00, à la salle de conférence du Ministère (4ème étage). Ce, pour informer les Sénégalais et tout résident sur le territoire national des nouvelles dispositions adoptées pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. D’ailleurs, le communiqué reçu à la rédaction précise que “lors de cette conférence de presse, le port du masque sera obligatoire et que les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 devront être respectées”.

Cette manœuvre fait suite à la déclaration du président de la République, Macky Sall, en conseil des ministre hier, sur le relâchement des Sénégalais et le non-respect de mesures barrières face à la propagation de la pandémie. Dans la foulée, le chef de l’Etat annonçait que la Police sera appuyée par l’Armée pour veiller à l’observance des comportements prescrits.

A ce jour, le pays de la Téranga a enregistré, à compter du 02 mars, 10.715 cas positifs au coronavirus dont 7.101 personnes guéries. 223 personnes sont décédées de la maladie. Par ailleurs, 3390 malades sont encore sous traitement, avec un état stable et 33 patients dits “cas graves” en réanimation. Pour l’heure, une bonne partie des Sénégalais ne respecte pas les mesures barrières, une tendance que le gouvernement souhaite infléchir.