Covid-19 : Plus de 3,2 milliards mis encore dans les doses

En dépit de la fin de l’observance des gestes barrières, les risques liés au Covid-19 sont toujours pesants. Plus de 7,2 millions de dollars canadiens du gouvernement du Canada pour soutenir la vaccination au Sénégal. Le Canada a offert plus de 3,2 milliards F Cfa (7,2 millions de dollars canadiens) pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre le Covid-19 et le renforcement du système de vaccination en général. «Cet appui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’équité vaccinale du Canada (IMEVCan), un financement à hauteur de 200 millions de dollars canadiens destiné à 13 pays, y compris le Sénégal, et dont l’objectif est de soutenir les efforts déployés par les pays pour améliorer la livraison et la distribution des vaccins, et accroître la confiance à l’égard des vaccins tout en générant la demande de vaccination», se félicite l’Unicef qui annonce cet appui financier.

