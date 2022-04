Covid-19 : Syndrome de Parsonage-Turner, un possible effet secondaire du vaccin

Les causes de cette pathologie sont mal comprises. Le traitement est essentiellement symptomatique. Il comprend des antalgiques et éventuellement des corticoïdes en phase aigüe. Si l’atteinte va jusqu’à la paralysie du bras, la rééducation est nécessaire. Les patients guérissent la plupart du temps en quelques mois. Chez 75 % d’entre eux, la guérison est complète après deux ans. Néanmoins, les séquelles ou les récidives sont possibles.

Le vaccin est-il impliqué ?

Plusieurs cas (n=25) ont été rapportés en France à la suite de l’injection d’une dose de vaccin contre la Covid-19. Alors que près de 110 millions d’injections ont été effectuées en France depuis le début de la campagne, le nombre de cas de syndrome de Parsonage-Turner est extrêmement faible. Sept cas sont survenus après la 1re dose, 14 après la 2e dose et 4 après la dose de rappel. Sur les 25 cas, « 9 cas sont rétablis ou en cours de rétablissement, 14 sont non rétablis, l’un est rétabli avec des séquelles et l’information n’est pas connue dans un cas ».

Alors que des cas ont déjà été rapportés après des vaccins contre la grippe, des cas ont aussi été identifiés après une infection par le SARS-CoV-2. Pour le moment, l’ANSM conclut que le « rôle du vaccin ne peut être exclu et qu’il s’agit de signaux potentiels ». Elle souhaite « une revue européenne de l’ensemble des cas » afin de pouvoir se prononcer sur l’imputabilité du vaccin. À ce stade, les bénéfices du vaccin demeurent donc largement supérieurs à ses potentiels inconvénients.