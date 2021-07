Covid-19: Une alerte lancé à Dakar sur les variants

«La pandémie est loin d’être finie», insistent les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé. «Il y a une forte probabilité de l’émergence et de la diffusion de nouveaux variants inquiétants possiblement plus dangereux et encore plus difficiles à contrôler», que ceux déjà répertoriés par l’agence onusienne.

Pour l’heure, l’OMS répertorie 4 variants dits inquiétants : Alpha, Bêta, Gamma et Delta. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux que les autres, se montre un peu plus résistant aux vaccins même si ceux-ci continuent à bien protéger des formes les plus graves de Covid-19 et des décès.

Et selon Xibaru Une femme a été simultanément infectée par deux variants différents, Alpha et Bêta. Cette étude de cas a été évoquée dans la nouvelle édition du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID).

La même source révèle que la nonagénaire n’était pas vaccinée. Testée positive au Covid-19 à son arrivée à l’hôpital, elle avait un bon niveau de saturation en oxygène et ne présentait pas de signaux de détresse respiratoire. Malheureusement, elle a rapidement développé des difficultés respiratoires. Les médecins ont essayé de stabiliser son niveau de saturation d’oxygène, mais son état s’est détérioré. Elle est finalement décédée cinq jours plus tard.

Quand les États-Unis ou l’UE visent à vacciner la grande majorité de leur population dans les semaines qui viennent, les pays les plus défavorisés arrivent à peine à 1% de leur population protégée. « Les tendances récentes sont préoccupantes. Dix-huit mois après la déclaration d’une urgence de santé publique internationale, nous continuons à courir après le virus et le virus continue à courir après nous », a souligné le président du comité, le Français Didier Houssin, lors d’un point de presse.

En tout cas le Sénégal ne compte pas baissé les bras car selon Xibaru, les autorités sanitaires sénégalais prennent la menace de la 3e vague provoquée par le variant Delta, très au sérieux. Notre pays a importé, en urgence 63 millions de litres d’oxygène au niveau des différents fournisseurs pour un montant de 2 milliards Fcfa. Avec la saturation des lits de réanimation, rapporte le journal dans sa livraison du jour, il est prévu d’évacuer les malades de Dakar vers les régions.