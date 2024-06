Partager Facebook

Pour accélérer et faciliter les processus de création pour les secteurs de l’audiovisuel, de la Mode et du Divertissement au Sénégal, une nouvelle plateforme dénommée « Cool Casting » voit le jour. Ladite plateforme fait la promotion d’une jeunesse qui regorge de talents.

Conçue pour connecter les talents locaux avec l’industrie du showbiz, Cool Casting offre une opportunité sans précédent à une jeunesse qui souhaite concrétiser ses rêves et briller sur la scène nationale et internationale. Son arrivée est prévue en Juin 2024. « La mission de Cool Casting est d’offrir à la jeunesse sénégalaise un accès facile et intuitif à l’industrie du divertissement et de la mode. Grâce à une plateforme de recrutement conviviale et innovante, les jeunes talents peuvent désormais facilement créer des profils détaillés mettant en avant leurs atouts, leurs compétences, leurs passions et leur potentiel artistique.

Cool Casting est plus qu’une plateforme de casting : c’est une entreprise qui multiplie les opportunités présentes sur le marché », déclare Moctar Mamadou, Président de la plateforme. Et de poursuivre: » »Nous mettons un outil à disposition du plus grand nombre afin qu’ils puissent tenter et saisir leurs chances. Cool Casting connecte ses utilisateurs à des maisons de productions, des marques, ainsi qu’à différents professionnels, artistes et influenceurs du Sénégal et d’ailleurs. »

A l’en croire, c’est un service et des tarifs adaptés au marché sénégalais. « Cool Casting joue la carte de la transparence ! Tout le monde peut découvrir les castings en s’inscrivant gratuitement. Une inscription en moins d’une minute donne aux utilisateur la possibilité de prendre en main la plateforme et de découvrir toutes les opportunités actualisées en temps réel », fait-il savoir.

Les utilisateurs peuvent payer facilement et en toute sécurité via Mobile Money.

Le chef d’entreprise souligne : « Nous investissons de façon importante dans le développement d’une application web sécurisée, moderne, et mise à jour régulièrement afin de mieux répondre aux demandes des utilisateurs. Cool Casting investit aussi dans la promotion des talents inscrits sur sa plateforme. Une souscription est donc nécessaire, mais nous tenons à ce qu’elle reste raisonnable. »

Un outil de premier choix pour les professionnels de l’industrie.

Selon les initiateurs, Cool Casting propose aux professionnels une interface très lisible avec des filtres intelligents. « Ils ont gratuitement accès au plus grand annuaire de talents du pays. Ils peuvent rechercher les profil de leur choix en fonction de leurs caractéristiques physiques (taille, corpulence, couleur de la peau, couleur des yeux…), ainsi que leurs compétences (langues parlées, nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, habilité à conduire certains véhicules…).

En aidant les professionnels à trouver plus facilement et plus rapidement les talents dont ils ont besoin pour leurs projets, Cool Casting modernise, simplifie et accélère remarquablement le processus de casting », apprend-on.