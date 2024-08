Criminalité en Afrique du Sud : Les homicides baissent mais les viols augmentent

Partager Facebook

Près de 6 200 personnes ont été assassinées en Afrique du Sud entre avril et juin, selon les derniers chiffres de la police, révélés vendredi. Bien que cette statistique représente une légère baisse de 0,5 % par rapport à l’année précédente, la situation reste alarmante.

Le ministre de la Police, Senzo Mchunu, a souligné que ces chiffres « racontent une histoire préoccupante » et illustrent la gravité des défis auxquels le pays est confronté.

L’Afrique du Sud continue de figurer parmi les nations avec les taux d’homicides les plus élevés en temps de paix. En parallèle, les agressions sexuelles ont connu une hausse de 0,6 %, avec 9 309 viols enregistrés durant le même trimestre. Ce constat accentue la réputation du pays en matière de violences sexuelles contre les femmes et les enfants. Le nouveau gouvernement de coalition, dirigé par le président Cyril Ramaphosa, est sous pression pour répondre à cette crise sécuritaire. Depuis les élections de mai, l’ANC a formé une coalition fragile avec le Democratic Alliance et d’autres partis, et la criminalité est devenue un enjeu central de leur mandat.

En réponse, les forces de l’ordre ont intensifié leurs opérations contre les cartels de drogues, avec 44 735 crimes liés aux drogues détectés. Des opérations majeures ont permis de saisir d’importantes quantités de narcotiques illégaux, notamment la découverte d’un laboratoire de crystal meth et la saisie de 252 millions de rands en cocaïne. « Ces chiffres vont au-delà des statistiques ; ils reflètent les réalités vécues par nos citoyens – leurs peurs, leurs pertes et leurs espoirs d’un avenir plus sûr, » a affirmé le ministre de la Police, Senzo Mchunu.

Il a promis que le gouvernement travaillerait sans relâche pour restaurer la sécurité dans le pays, un défi majeur pour la nouvelle administration.