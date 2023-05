Crise à la POSTE: Guy Marius Sagna propose la création d’une commission d’enquête parlementaire

Guy Marius Sagna a saisi l’Assemblée nationale sur la crise de la poste. Le député propose une résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire pour situer les responsabilités sur cette crise qui frappe la poste depuis plusieurs années.

La situation « chaotique » de La Poste semble bien préoccuper le député Guy Marius Sagna qui veut qu’une commission d’enquête parlementaire soit mise sur place pour faire le diagnostic du service public postal. En effet, dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna a passé en revue la situation de La Poste avec des questionnements sur son état financier avant de solliciter la création d’une commission d’enquête parlementaire. C’est dans cette logique qu’il s’interroge sur le degré de responsabilité de la direction. « La Poste a du mal à progresser. Pourquoi est-elle constamment déficitaire ? Sa dette envers l’Etat en mai 2022, s’élevait à 189 milliards. Pourquoi les appuis budgétaires dont elle bénéficie presque chaque année sont sans effet ? Quel est le degré de responsabilité de la direction notamment de celle des directeurs qui se sont succédé depuis 2012 », s’interroge Guy Marius Sagna.

Poursuivant ses questionnements, le député issu des rangs de la coalition Yewwi Askan Wi se demande pour quelle raison La Poste continue d’être une entreprise avec un effectif pléthorique et très peu qualifié ? Toujours pour le député, La Poste est une entreprise pas assez vigilante en termes de sécurisation de ses opérations, d’où les nombreux « détournements de fonds », selon lui. La crise à La Poste est tellement profonde et s’est accentuée depuis l’avènement de la Covid-19. Mais pour le député Guy Marius Sagna, les raisons de cette crise ne semblent en aucun cas liées à la Covid, elles viennent plutôt d’un ensemble de problèmes liés notamment à la gestion des ressources humaines. C’estpourquoi d’ailleurs le parlementaire se demande si cette gestion des ressources humaines n’est pas politisée ?.

Pour l’activiste, La Poste ne doit pas avoir de la peine pour digitaliser une grande partie de ses services postaux comme le font ses homologues. D’ailleurs, en parlant de digitalisation, l’activiste se demande pourquoi La Poste cherche systématiquement à recruter des bras avec toutes les opportunités qu’offrent les outils numériques. Ce sont autant de questions qui ont interpellé le député, d’où sa saisine de l’Assemblée nationale pour la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Mais pour Guy Marius Sagna, cette création de commission d’enquête parlementaire va surtout permettre aux sénégalais de savoir toute la vérité. «Les citoyens méritent de savoir comment le service public de la Poste est géré et d’où provient la crise financière et sociale qui l’empêche d’honorer ses engagements parfois les plus élémentaires. Des solutions sont attendues par les citoyens pour sortir la Poste de ses innombrables difficultés », a-t-il conclu dans sa lettre.

EL HADJI MODY DIOP (Stagiaire)