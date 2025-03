Crise au Port Autonome de Dakar: Les joueurs et le staff de l’équipe de Basket entament une gréve

Le club de basket du Port Autonome de Dakar traverse une crise. En effet selon des informations, les joueurs et le staff ont décidé de suspendre toutes activités au sein de l’équipe. Selon les informations, cette situation s’explique par la simple raison qu’il y’a des retards de paiement sur leurs salaires mais aussi à des conditions de travail difficiles.

Une situation qui complique leur quotidien, entre absence de logistique et manque d’équipements adaptés à la compétition meme si les dirigeants de l’UCST s’engage à régulariser la situation depuis le début du mois de mars, mais aucune somme n’a été versée expliquent ils. Certains joueurs attendent encore des paiements de la saison passée. « Les joueurs ni le staff technique n’ont perçu le moindre paiement, et certains attendent encore des versements de la saison passée qui n’ont toujours pas été effectués. Cette précarité pèse lourdement sur le quotidien des joueurs. Certains doivent parcourir plus de 20 km pour rejoindre le terrain d’entraînement ou le stade, sans soutien logistique du club. D’autres, confrontés à des conditions matérielles difficiles, peinent à se procurer des chaussures adaptées à la compétition, un élément pourtant essentiel à leur performance et à leur sécurité sur le terrain », peut-on lire dans le communiqué.