Crue des eaux dans la commune de Nianga Eddy: « Tout n’a pas été fait, tout ne sera jamais fait », dixit Amadou Ba

Pour y avoir le cœur net, la tête de liste de la coalition « Jamm Ak Njariñ » a visité hier les sinistrés de Nianga Eddy, une commune plongée dans les eaux à cause de la crue du fleuve Sénégal. Un travail de terrain qui entre dans le cadre des visites de proximité afin de compatir à la douleur des victimes.

La coalition « Jamm Ak Njariñ » a entamé hier la quatorzième journée de campagne électorale dans cette localité non loin de Dodel. Il est descendu à pied pour constater par lui-même les dégâts. « Nous constatons ici deux à trois choses, la première chose c’est le Pont; les travaux sont à l’arrêt et le Pont avait pour objectif de relier quand même la commune de Nianga Eddy à la route nationale.

Aujourd’hui, c’est enclavé, voilà, nous sommes descendu à pied, vous-mêmes vous avez dû le constater, pour aller dans le village. Et de l’autre côté, il y’a l’eau et là on a vu un peu les remontées d’eau, les crues sont là, c’est encore là. Cette mosquée qui est là derrière nous était un lieu de prière de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et voilà maintenant c’est une mosquée qui est abandonnée. Nous invitons à nouveau le Gouvernement à s’occuper des questions liées aux inondations tant que c’est une priorité absolue, elle est même vitale parce qu’il y’a des populations qui ne parviennent plus à assurer le minimum », dénonce-t-il.

Selon Amadou Ba, une campagne électorale doit être un prétexte, au-delà des caravanes, au-delà des meetings, de faire un travail de terrain. Et d’ajouter : « Là nous sommes descendu sur le terrain et nous invitons le Gouvernement à le faire. Il faut aller sur le terrain, voir les préoccupations des populations. Tout n’a pas été fait, tout ne sera jamais fait, mais il y’a quand même un minimum sur lequel on doit s’attarder pour pouvoir poursuivre les travaux. Ce Pont est à l’arrêt depuis sept mois, ça pose problème, les crues sont là, il faut régler cette question dès maintenant ».

Par ailleurs, la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ précise qu’il est passé à Nianga Eddy dans le cadre de la campagne de proximité.

Mamadou SOW