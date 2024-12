Cryptomonnaie: Le « Bitcoin » grimpe à 100 000 dollars aprés l’implication de Trump

Partager Facebook

Le Bitcoin franchit une nouvelle étape historique en atteignant 100 000 dollars, un record qui marque un tournant majeur pour la cryptomonnaie. Ce bond impressionnant intervient juste après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un événement qui ravive les espoirs des investisseurs dans un environnement favorable aux actifs numériques.

Depuis l’annonce de la victoire de Trump le 5 novembre, le prix du Bitcoin a grimpé de près de 45%. Ce phénomène a été particulièrement alimenté par l’afflux massif de capitaux dans les fonds négociés en bourse (ETF) adossés au Bitcoin, qui ont permis aux investisseurs d’accéder plus facilement au marché des cryptomonnaies.

Ce n’est qu’en l’espace de quelques jours que le Bitcoin a atteint un nouveau sommet de 103 000 dollars, affichant une hausse de 6% en une seule journée.

Donald Trump, fidèle à sa promesse de soutenir le secteur des cryptomonnaies, avait déclaré en campagne vouloir faire des États-Unis la « capitale mondiale des cryptomonnaies ». Une déclaration qui, aujourd’hui, semble se traduire par des politiques favorables, notamment la nomination de personnalités pro-cryptomonnaies à des postes clés du gouvernement, créant un environnement propice à l’adoption des actifs numériques. Cependant, certains experts restent prudents face à cette envolée. Sarah Streeter, responsable des marchés et de la finance chez Hargreaves Lansdown, souligne : « Bien que nous prévoyons un rôle pour les cryptomonnaies dans l’avenir de la finance, les réglementations mondiales restent floues. Les investisseurs doivent donc rester prudents et n’investir qu’une petite partie de leur portefeuille, avec de l’argent qu’ils sont prêts à perdre. »

Cette précaution s’explique par la volatilité des cryptomonnaies, qui restent un secteur encore largement non régulé à l’échelle internationale. Toutefois, l’attrait du Bitcoin, soutenu par l’appui des grandes institutions financières et l’adoption croissante par des investisseurs de plus en plus nombreux, semble continuer de croître.