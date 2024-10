CULTURE DE CHANVRE AU NORD DE SINDIAN: L’ARMÉE DÉCLENCHE UNE OFFENSIVE

Partager Facebook

Cette intervention répond à l’urgence sécuritaire imposée par l’expansion de ces activités illégales, qui impactent lourdement les populations locales et l’économie régionale. Le 7 octobre 2024, l’armée nationale a lancé une opération majeure dans la zone Djibidione-Dieye-Djondji-Massaran-Balla Bassène-Nialé, considérée comme le cœur de la culture de chanvre dans le nord Sindian. Cette initiative vise à combattre le trafic de chanvre et de bois, qui a pris des proportions alarmantes.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de retour progressif des populations déplacées par les conflits, qui subissent les conséquences de l’expansion de la culture de chanvre. En effet, cette pratique a non seulement privé les agriculteurs de leurs terres, mais a également poussé de nombreux jeunes à abandonner l’école pour s’engager dans cette activité lucrative, exacerbant ainsi les enjeux sécuritaires, notamment dans cette zone frontalière avec la Gambie.

En réponse à la demande de la population pour une intervention sécuritaire, l’armée s’est engagée à détruire tous les champs de chanvre, neutraliser les éléments armés et interpeller les trafiquants. Cette opération, dirigée par le bataillon de commandos et soutenue par le 25e Bataillon de reconnaissance et d’appui, a déjà permis de détruire plus de 50 hectares de culture, représentant une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA.

L’armée se dit déterminer à protéger les terres des populations et à relancer les activités licites, tout en luttant contre l’expansion d’une économie criminelle aux conséquences socio-économiques et environnementales dévastatrices.