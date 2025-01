Culture: Lamine Ndiaye a été nommé par le président Bassirou Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé l’acteur culturel Mahamadou Diarra dit Lamine Ndiaye, membre Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).

Dans un décret rendu public portant nomination des membres du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), figure le nom de Mahamadou Diarra, mieux connu sous son nom d’artiste, Lamine Ndiaye.

Lamine Ndiaye, a été désigné personnalité qualifiée du milieu des arts, en remplacement de Pape Faye. Mahamadou Diarra, figure reconnue du secteur culturel, a longtemps œuvré pour le développement des arts au Sénégal. Sa nomination illustre l’effort de l’État pour intégrer des voix expertes issues de divers domaines au sein des organes de régulation.

Le CNRA, chargé de veiller à la diversité des médias, à la qualité des contenus et au respect des libertés, s’appuie sur une composition renouvelée tous les six ans, comme le précise le décret. Outre Mahamadou Diarra, Papa Mamadou Tandian, ancien économiste, a également été nommé. « Sur proposition du ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique« , Mahamadou Diarra, acteur culturel a été nommé au titre personnalité qualifiée du milieu des arts, en remplacement de Pape Faye, lit-on dans le décret.

A noter que les membres du CNRA sont nommés pour une durée de 6 ans, non renouvelable et non révocable.