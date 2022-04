Culture: Picasso à Dakar après un demi-siècle d’exposition

Cinquante ans après, le Musée des Civilisations noires, en partenariat avec le Musée du Quai-Branly et le Musée d’art africain ont initié ensemble l’exposition Picasso à Dakar, du 1er avril au 30 juin 2022.

Une collaboration qui donne un regard inédit sur la dimension artistique et fulgurante de l’artiste. C’est dans un musée ouvert à Dakar que se trouve l’exposition internationale des œuvres de Pablo Picasso. Considéré comme l’un des artistes les plus marquants du XXe siècle, Picasso était à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Ses œuvres attisent autant de curiosité et continuent à passionner.

C’est la troisième fois que les œuvres de Picasso foulent le sol sénégalais. La première fois, c’était en 1966, à l’occasion du Festival mondial des arts nègres, avec un tableau que l’artiste avait offert à l’association française basée à Dakar.

Depuis son ouverture, l’exposition a reçu d’illustres personnalités du monde politique et de la culture, parmi lesquelles le ministre de la Culture Abdoulaye Diop, Son Excellence Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, Madame Ségolène Royal et l’ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.

En 1972, quelques affiches du célèbre peintre avaient été présentées à Dakar, grâce au président Léopold Sédar Senghor, sous forme d’un colloque. C’était par ailleurs la première exposition individuelle de Picasso en Afrique de l’Ouest. Après près d’un demi-siècle, ses œuvres reviennent à Dakar, à l’initiative de trois institutions : le Musée Théodore Monod de Dakar, le Musée du Quai-Branly et le Musée des Civilisations noires. Une exposition qui met en résonance deux époques historiques dans une continuité.

À rappeler que Pablo Picasso était un artiste complet utilisant tous les supports pour son travail. Il est considéré comme l’un des fondateurs du cubisme, avec Georges Braque et un compagnon d’art du surréalisme. Il est l’un des plus importants artistes du XXe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par ses prises de position politique.