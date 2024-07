Culture! YAAY KAN: Yoro Ndiaye sort un album de 13 titres

Partager Facebook

L’auteur compositeur Yoro Ndiaye a présenté son album « YAAY KAN ». Ce nouvel opus composé de 13 titres parle de valeurs africaines, de retour aux sources de l’amour et de la protection de l’environnement.

La musique sénégalaise s’enrichit par un nouvel album. Il s’agit de celui de Yoro Ndiaye composé de 12 titres. Selon l’auteur compositeur, l’album est sorti, il y’a un an, mais avec la situation du pays ces dernières années, l’artiste a préféré attendre que les activités reprennent pour faire la promotion. « Nous avons passé des jours et des nuits juste pour créer cet album, nous avons fait tout notre possible pour essayer de satisfaire tous le monde », dit-il. Sur le choix du titre de l’album « Yaay Kan?, Yoro Ndiaye indique que l’on est dans un monde où tout est ouvert, et bonne de choses entrent dans notre pays, et disparaissent dans ce monde. » C’est très facile, c’est pourquoi d’aujourd’hui une personne doit s’arrêter un peu, et pour ne pas perdre rapidement, une personne doit rester dans son coin se poser cette question, Qui je suis ? Pour connaître la personne que tu es pour avancer dans la vie », explique-t-il.

Sur la non-fréquence du « Mbalax » dans cet album, Yoro Ndiaye explique qu’il est dans nos veines, dès notre naissance. » Donc si nous devons créer, nous avons le droit et devoir d’amener une nouvelle touche pour toucher d’autres sensibilité, c’est pourquoi le « mbalax » n’est pas trop sentie dans cet album. Mais, il est dans nous, et d’ailleurs au Sénégal d’autres le vont et très bien même » fait-il noter.

L’artiste prend comme référence le chanteur Ismaila Lo. « Il est quelqu’un de spécial pour moi, je prend comme un référence, et aussi nous ce que nous faisons est pareil. Souvent, si j’ai des choses que je dois demander dans le domaine de la musique, d’ailleurs je pars chez lui pour qu’il m’aide. Peut-être c’est Dieu qui a fait ce lien qui est entre nous deux, mais moi aussi vraiment, c’est mon repère dans la musique. Nous souhaitons être même son héritier dans la musique et rester avec lui tout le temps et même qu’il puisse être derrière nous à chaque instant », renseigne-t-il. Pour cet, album, Yoro Ndiaye souligne que certes, le Tempo de l’album a changé mais toute personne qui m’écoute chanter, sentira que je suis resté sur mes racines », précise-t-il.

Pour la promotion de cet album, l’artiste compte continuer d’animer dans ses lieux habituels. « Nous allons aussi faire des tournées partout dans le monde, nous serions au Canada à la fin du mois de juillet 27 et 28 juillet et le 03 août 2024 et nous allons continuer la promotion de l’album au Sénégal », indique-t-il. Cet album est fait sous forme numérique. « Nous avons fait ce choix parceque nous pensons qu’actuellement, faire des CD, est un risque. Mais, les personnes qui souhaitent les CD ou l’avoir dans une Clé, peuvent nous contacter et nous allons le faire », soutient-il.

NGOYA NDIAYE