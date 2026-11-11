Dakar : il ensorcellait ses victimes pour qu’elles lui remettent leurs…

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D’après le récit de Libération, les victimes lui remettaient elles-mêmes leurs téléphones, sans se douter qu’elles étaient sur le point de se faire dépouiller. Pour parvenir à ses fins, le présumé voleur avait mis au point un stratagème aussi simple que déconcertant. Il abordait ses cibles dans des lieux publics et leur demandait de lui prêter leurs appareils, prétendant vouloir les montrer à un proche intéressé par l’achat d’un téléphone similaire.

Une fois l’appareil récupéré, poursuit le journal, il remettait une pochette à son propriétaire, puis lui demandait de patienter à proximité ou de le suivre dans une maison. C’est à cet instant qu’il disparaissait avec le téléphone, laissant la victime avec une pochette vide.

Selon les témoignages recueillis, les personnes identifiées à ce stade ont toutes affirmé avoir été sous une supposée emprise mystique au moment des faits.

Cette succession de signalements a fini par attirer l’attention de la Section de recherches (SR) de Dakar, qui a ouvert des investigations pour identifier l’auteur de ces vols.

Libération rapporte que les gendarmes ont finalement interpellé le principal suspect, A. Ndiaye. À la suite de ses aveux, signale la même source, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations et procédé à l’arrestation de présumés receleurs au marché de Colobane. Au total, trois personne, A. Ndiaye, M. Ba et C. Ndoaye, ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol, escroquerie et recel.