Daouda Dia offre des kits alimentaires aux étudiants de Kanel

Le 1er Questeur à l’Assemblée Nationale a remis des kits alimentaires à la Coordination des Étudiants du Département de Kanel (CDEKA). Un geste de solidarité estimé à 600.000 francs CFA. Avec cet acte le député Daouda Dia vient de soulager plusieurs étudiants ressortissants de sa localité. « Le premier Questeur à l’Assemblée Nationale, Daouda Dia a voulu, en ce mois béni du ramadan, assister les étudiants du département de Kanel. Ainsi de manière symbolique nous sommes venus ici à la Médina pour remettre un don de kits alimentaires au niveau de la Coordination Départementale de Kanel. Ce don composé de kits de sucre, des dattes, du lait et du café est destiné à l’ensemble des étudiants du département de Kanel » a déclaré Houdou Boubou Dia, Coordonnateur de la Cojer départementale de Kanel. Et de poursuivre : « Le 1er Questeur vous encourage, vous félicite et renouvele son engagement envers les étudiants de Kanel. En effet depuis 2016, il a mis à la disposition des étudiants du département de Kanel des moyens logistiques, immobiliers pour vous permettre dans de bonnes conditions>> a magnifié M. Dia.

Selon Séga Bocoum, président de la Coordination des étudiants départemental de Kanel, c’est un geste à saluer. C’est quelque chose que nous apprécions de sa part et ce n’est pas la première fois qu’il vient en aide aux étudiants. Les étudiants les plus concernés et les cas sociaux vont recevoir ce don », dit-il.