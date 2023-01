De jeunes entrepreneurs de la Casamance tendent la main au Meds

De jeunes entrepreneurs de la Casamance veulent jouer leur partition dans la relance des activités économiques et sociales de leur région.

Pour ce faire, ils sollicitent l’expertise du MEDS et de son président Mbagnick Diop pour un accompagnement efficient.

« Nous comptons énormément sur le président Mbagnick Diop et le MEDS pour un soutien efficient de nos entrepreneurs afin que le processus de paix soit couplé à un processus de financement de nos acteurs au développement pour que cette paix définitive que nous appelons de tous nos vœux soit enfin une réalité palpable », a déclaré Cheikh Tamba, président du comité d’organisation des « Lianes d’Or », dans des propos repris par Libération.

Il s’exprimait lors d’une rencontre d’échanges à Ziguinchor dans la salle de réunion d’un hôtel de la place. et à laquelle le ministre de la Microfinance et de l’Economie Victorine Ndèye et d’autres personnalités ont pris part.

Cheikh Tamba a lancé à l’endroit du président du MEDS: » Monsieur le président du MEDS, Mbagnick Diop, notre conviction est faite. L’espoir renait en Casamance. Cette renaissance doit s’accompagner de la relance du tissu industriel pour être en parfaite adéquation avec le premier pilier du Plan Sénégal émergent à savoir la transformation strcuturelle de l’économie ».