Décédé cette semaine : M. Mbagnick Diop rend un vibrant hommage à Me Cheikh Khoureychi Bâ

Suite au rappel à Dieu de Me Cheikh Khoureychi Ba , le président du MEDS et du groupe Promo Consulting, M. Mbagnick DIOP a rendu un vibrant hommage à ce grand figure.

Le président du MEDS et du groupe Promo Consulting, Monsieur Mbagnick Diop a rendu hommage à Me Cheikh Khoureychi Bâ. A travers un texte publié dans Le Témoin, un texte titré « Me Cheikh Khoureychi Bâ portera la toge au Paradis ».

De cet avocat décédé cette semaine et inhumé ce samedi, après les honneurs de la République, le Président Diop dit : « Il a eu la force morale et la consistance professionnelle pour faire ses plaidoiries ».

Le texte Mbagnick Diop sur Me Cheikh Khoureychi Bâ

L’homme dont la mission ici-bas est terminée, portera la toge au paradis. J’ai connu Me Cheikh Koureychi Ba en 1988, sur recommandation de notre frère Mamadou Oumar Ndiaye alors rédacteur en chef du journal « Sopi » où nous avons partage des convictions profondes et des principes solides dans la lutte pour la démocratie dont Me Abdoulaye Wade était la tête de pont.

Jeune avocat, pétri aussi d’une maîtrise sur les finances et la gestion au terme d’un cycle sans lassitude au Cesag, Koureyssi a vécu sans fard au service des faibles.

Sa vie durant, il n’a eu de cesse de s’attacher aux valeurs de sa famille, particulièrement sa mère, son frère Khalifa et sa tante dont la mort lui était apparue comme un cordon ombilical drastiquement rompu. Il n’a eu de cesse de formuler des prières et de leur dédier des témoignages qui en disent long sur leur noblesse.

Fidèle en amitié, mais ferme dans la conduite spirituelle qu’il tenait de ses parents, Cheikh Koureychi Ba a su édifier autour de sa personne un, foyer d’humanisme inaccessible aux vicissitudes de la vie.

De cet avocat à la stature inébranlable et au verbe franc, les Sénégalais retiendront à jamais une leçon d’engagement patriotique et de dévouement aux faibles, quels que soient les risques encourus.

C’est dans cette logique qu’il a mené son parcours professionnel, jusque dans des tribunaux étrangers où tous les facteurs étaient réunis pour le museler et même attenter à sa personne.

En Guinée, au Mali, au Burkina Faso, etc. Il a eu la force morale et la consistance professionnelle pour faire ses plaidoiries. Cette posture, les Sénégalais l’ont perçue dans le contexte mouvementé de la fin du règne de Macky Sall. Avec ses confrères et les magistrats qui du reste lui ont voué respect et admiration, Me Cheikh Koureychi Ba s’est évertué à donner une bonne image de la justice.

En quittant ce bas monde où le souvenir de la bonté humaine primera sur les ressentiments, notre frère Cheikh Koureychi Ba aura le privilège d’être distingué parmi les jardiniers du paradis. Telle est notre prière pour un homme à la foi sans cesse approfondie.