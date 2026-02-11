Décès d’Abdoulaye Ba : Le CUSEMS réclame une enquête indépendante, impartiale et transparente

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS) a réagi aux événements tragiques tragiques survenus à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui ont entraîné la mort d’Abdoulaye Ba, étudiant inscrit en deuxième année de médecine.

Le CUSEMS dit s’incliner avant toute chose devant la mémoire de la victime et présente ses sincères condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et à l’ensemble du peuple sénégalais.

L’organisation estime, ainsi, que la mort d’Abdoulaye Ba constitue une tragédie qui ne peut pas être tolérée. « La mort d’un étudiant dans un cadre de revendications sociales et dans un cadre dédié à l’acquisition du savoir constitue une tragédie nationale et ne saurait être tolérée dans un État de droit », a déclaré le syndicat.

Poursuivant, le CUSEMS exprime sa satisfaction par rapport à l’ouverture immédiate d’une enquête qui, selon le syndicat, doit être indépendante, impartiale et transparente afin d’établir les responsabilités et de garantir que justice soit rendue, conformément aux lois et aux valeurs républicaines du Sénégal.

Enfin, le CUSEMS invite les différents protagonistes à privilégier le dialogue et la concertation pour désamorcer la crise et restaurer la paix et la sérénité dans l’espace universitaire.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

