Décès de l’ecrivain et dramaturge Sénégalais Alioune Badara BEYE: Le Sénégal rend hommage à « un gardien de la culture »

Le Sénégal est en deuil après la disparition de l’éminent écrivain et dramaturge Alioune Badara BEYE, décédé le dimanche 1er décembre 2024, à Dakar, à l’âge de 79 ans, des suites d’une longue maladie. Figure majeure de la littérature sénégalaise, il laisse derrière lui un héritage culturel inestimable.

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a salué la mémoire de ce brillant homme de lettres, président de l’Association des écrivains du Sénégal (AES), dans un message poignant publié sur Facebook : « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Alioune Badara BEYE. Le Sénégal perd un homme de lettres remarquable, un gardien de notre patrimoine culturel. » Le président a adressé ses pensées à la famille du défunt et à ses proches, tout en exprimant l’espoir que son âme repose en paix.

Un parcours littéraire exceptionnel

Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, Alioune Badara Bèye s’est illustré comme dramaturge, poète, romancier et éditeur. Ses œuvres, notamment ses pièces historiques, témoignent de sa passion pour la préservation et la transmission de l’histoire et de la culture sénégalaises. Parmi ses écrits les plus marquants figurent: Dialawali, terre de feu (1980), Le sacre du ceddo (1982), Maba, laisse le Sine (1987), Nder en flammes (1988), interprétée par la troupe du Théâtre national Daniel Sorano. Son engagement ne s’arrêtait pas à l’écriture. Il a présidé le Conseil d’administration du Théâtre national Daniel Sorano pendant de nombreuses années, où il a œuvré pour la promotion des arts scéniques. Il a également été le coordonnateur du troisième Festival mondial des arts nègres (FESMAN III) organisé à Dakar en 2010, un événement marquant pour la valorisation de la culture africaine.

Au-delà des frontières sénégalaises, Alioune Badara Bèye a marqué les esprits en tant que président de la Fédération internationale des écrivains de langue française. Son engagement en faveur de la littérature francophone lui a permis de contribuer au rayonnement de la culture africaine sur la scène internationale.

Derniers hommages suivis de son inhumation

La levée du corps d’Alioune Badara Bèye s’est tenue ce lundi à la mosquée de Colobane, suivie de l’enterrement au cimetière musulman de Yoff. Son décès laisse un vide immense dans le paysage culturel sénégalais, mais son œuvre et son dévouement continueront d’inspirer les générations futures. Le Sénégal pleure aujourd’hui un homme de lettres exceptionnel, dont la vie a été entièrement dédiée à la culture et à l’histoire de son pays. Que la mémoire d’Alioune Badara Bèye demeure vivante à travers ses écrits et ses actions.

Rosita Mendy