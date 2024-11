Décès de Mamadou Moustapha BA: Pluie d’hommages à l’endroit de l’ancien ministre 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef de l’état Macky Sall a exprimé sa peine suite au rappel à Dieu de l’ancien ministre des Finances et du Budget. Le Président Bassirou Diomaye Faye lui a rendu hommage ainsi que Guy Marius Sagna ancien député.

Dans un message posté sur son compte X, l’ancien Chef d’état du Sénégal Macky Sall se dit « peiné » d’apprendre le décès de l’ancien ministre Mamadou Moustapha Ba/ « Notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite aux qualité professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles », a-t-il écrit avant de présenter ses condoléances émues à sa famille et à ses proches.

A sa suite, le Chef de l’Etat s’est joint à cette vague d’hommages suite au rappel à Dieu de Mamadou M. Ba. Dans un message, il a écrit : « Les Sénégalais ont appris avec consternation le rappel à Dieu de l’ancien ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba. Une nouvelle qui a installé une grande tristesse et des messages en hommage au disparu affluent de partout. »

Ce dernier dit avoir appris « avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. « Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Qu’ALLAH SWT lui fasse miséricorde. » Guy Marius Sagna a dans un message rappelé avoir croisé le fer du dialogue avec le défunt du temps où il était ministre lors d’une session. « Jamais il n’a esquivé les questions que je soulevais. Ses réponses de ministre des Finances et du Budget ne me convenaient pas toujours. Mais j’éprouve une forme d’étonnement, de respect, devant son endurance et sa courtoisie à l’assemblée nationale », a publié GMS. Ila ajouté que Mamadou Moustapha Ba était l’un des rares qui discutait et avait le sens du devoir lors de la 14ième législature (…)

MOMAR CISSE