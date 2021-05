Décès des journalistes de Leral: Macky présente ses condoléances

« Suite à l’accident sur la route de Kédougou qui a coûté la vie à trois (03) journalistes du site d’informations leral.net et fait deux blessés, en fin de matinée.

Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal présente ses condoléances les plus attristées à l’Administrateur du Groupe, M. Dame Dieng, à la Rédaction de Leral.net, aux famille des victimes et à l’ensemble de la presse sénégalaise, informe un communiqué de presse du Ministre porte-parole et Coordonnateur de la communication de la Présidence de la République.

Selon lui, « Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l’hôpital régional de Tambacounda, et leur évacuation à Dakar ».

« La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés », ajoute Seydou Guèye.