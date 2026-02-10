Décès d’un étudiant à l’UCAD : Le gouvernement s’engage à faire la lumière et annonce un point de presse ce mardi

Dans un communiqué publié, ce mardi matin, le gouvernement a confirmé le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de licence en médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Le Gouvernement dit s’incliner respectueusement devant la mémoire du défunt et adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches et à la communauté universitaire.

Par ailleurs, l’État appelle à la retenue et à l’apaisement, et exprime son engagement à faire toute la lumière sur les circonstances du drame et à établir les responsabilités éventuelles.

Pour revenir sur les circonstances du drame, un point de presse est prévu ce mardi à la Primature avec la présence des ministres de l’intérieur, de la justice et des forces armées.

