Décision du jury d’appel de la CAF : Le Sénégal a officiellement saisi le TAS

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La Fédération sénégalaise de football (FSF) est passée à l’offensive. L’instance dirigeante du football sénégalais a officiellement saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) ce mardi afin de contester le retrait du titre de champion d’Afrique.

Alors que le Sénégal s’était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0) lors de la finale de la CAN, la FSF a déposé son recours auprès du TAS à la suite de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de destituer les Lions sur tapis vert (0-3), rapporte le site Foot mercato. Une issue controversée qui continue de susciter de vives réactions.

Le Sénégal espère ainsi obtenir l’annulation de cette décision et faire valoir le résultat acquis sur le terrain.

L’affaire est désormais entre les mains du TAS, appelé à trancher ce litige qui agite le monde du football.