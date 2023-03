Déclaration d’Idy : les dessous d’un report

En moins de 24 heures, Idrissa Seck a programmé et déprogrammé un point de presse. L’actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a une fois de plus fait faux bond à une bonne partie de l’opinion qui attendait sa sortie. Des sources proches de l’ancien Premier ministre (2002-2004) et candidat arrivé second à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck aurait reculé juste pour orienter ses forces vers la possibilité de nouer le fil du dialogue entre les deux parties que sont la majorité présidentielle et le bloc de l’opposition réunie au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, rapporte le journal Le Témoin de ce mardi.

Nos confrères indiquent que l’Objectif de cette démarche serait d’arriver à un consensus fort et global garantissant « la paix et la stabilité » dans le pays. Surtout que cette même opposition vient d’annoncer une série de manifestations dont la première est prévue demain mercredi 29 mars, veille du procès Sonko/Mame Mbaye Niang du 30 mars et la seconde est prévue le 03 avril, veille de notre fête d’indépendance. Des manifestations qui sont interdites par le préfet de Dakar.

Selon les sources proches du président du CESE, contactée par le journal, Idrissa Seck « ne souhaite visiblement pas associer sa déclaration à des polémiques et des controverses, alors que le Sénégal célèbre dans quelques jours la commémoration de son accession à l’Indépendance. Cette déclaration qu’il devait faire n’est que partie remise et les Sénégalais qui attendaient le discours d’Idy seront édifiés après le 4 avril. La fête nationale a un caractère sacré pour la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Idrissa Seck devrait donc nous édifier après cette séquence empreinte de solennité républicaine ».