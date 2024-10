Découvert sur un compte: Comprendre les révélations d’Ousmane SONKO sur l’affaire des 1000 milliards F CFA (Ousmane SONKO)

Partager Facebook

La question est sur toutes les lèvres. Comment peut-on avoir plus de 1000 milliards dans un compte ? Si juridiquement rien ne s’y oppose, il faut constater que jusque-là Ousmane Sonko n’a produit aucune preuve de ses allégations. Ousmane Sonko affirme avoir découvert plus de mille milliards sur un compte, sans plus de précisions sur l’identité du titulaire ou de la banque. Ses adversaires crient à l’affabulation, tandis que ses collaborateurs restent muets face aux demandes de précisions.

En meeting à Thiès le dimanche 27 octobre 2024, la tête de liste de Pastef a encore lâché des bombes qui en ont ému plus d’un parmi ses militants. Devant une foule surexcitée, il peste : ‘’Il y a des gens qui ont tellement volé. Ils ont également tout dilapidé. Je vais vous donner juste quelques exemples. Savez-vous qu’ils ont vendu la prison de Rebeuss, soit plus d’un hectare, à 8 milliards F CFA ? Cela aurait pu coûter au minimum 40 milliards. C’est grâce à nous que la vente a été annulée. Ils ont également vendu la prison de Cap Manuel’’.

Ousmane Sonko ne s’est pas arrêté car il a enfoncé le clou avec cette accusation qui a le plus attiré l’attention de l’opinion. Selon lui, il a été trouvé dans un compte plus d’un milliard. ‘’… Il y a des gens chez qui, dans un seul compte, on a retrouvé plus de mille milliards. Pensez-vous que c’est normal dans un pays comme le nôtre ? Ce n’est pas de la méchanceté quand on parle de reddition des comptes, mais on ne peut laisser cela passer’’. Les accusations sont aussi graves que l’affaire de la falsification des comptes publics.

D’ailleurs, ses adversaires n’ont pas tardé à réagir à la suite de cette prise de parole. Proche d’Amadou Ba et responsable au niveau de la coalition « Jàmm ak Njarin », Madiambal Diagne a posté sur son compte Twitter : ‘’Encore du Sonko ! Il ne dira jamais le nom de la personne ni la banque, encore moins quelle enquête aurait débusqué ce magot. Chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est pour affabuler.’’ Selon le candidat à la députation, l’actuel PM de Diomaye n’a même pas le sens de la mesure. Il y va lui aussi de ses affirmations sans source ni preuve. ‘’Il (Ousmane Sonko) ignore qu’aucune banque au Sénégal n’a ce niveau de dépôt. Les activités des banques sont strictement surveillées, devrait-on lui rappeler. S’opposer par le mensonge et gouverner par le mensonge. C’est sa devise’’, a-t-il accusé, avant de fulminer : ‘’Même les comptes du Trésor public ne disposent pas de tels montants en disponibilités.’’

En attendant, ses adversaires, eux, ne s’arrêtent de demander des preuves au Premier ministre. Responsable à Taxawu Sénégal (coalition Sàmm sa Kàddu), Ngouda Sall relève le fait que le PM n’est jamais précis quand il est dans la manipulation. ‘’Benn kilifeu, benn ci ay contam, benn bank’’, lâche-t-il avant de le défier : ‘’Je te défie de nous donner le nom du leader, le numéro de son compte bancaire, le nom de la banque et le montant se trouvant sur son compte.’’ L’opposant n’a pas manqué de souligner que ‘’la plus grande banque a 1 500 milliards’’ (sic). À l’appui de son argumentaire, il partage sur sa page Facebook une capture d’un tableau établi par Sika finance – site spécialisé dans l’information financière et économique focalisé sur les bourses ouest-africaines – intitulé ‘’Les 10 plus grandes banques du Sénégal en 2023’’. Il résulte de ce classement cité en référence que la CBAO, filiale du groupe Attijariwafa Bank, a effectivement détrôné la Société Générale et s’est imposée comme le premier établissement bancaire du pays en termes de total bilan, avec 1 503 milliards F CFA, note le site citant les données de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine, qui est l’organe chargé d’assurer la solidité du système bancaire dans la zone UMOA, à travers notamment le contrôle des établissements assujettis.

Seulement, il est bon de le souligner, Ousmane Sonko n’a jamais dit que ces 1 000 milliards sont logés dans un compte ouvert dans une banque établie au Sénégal. Seul lui donc pourrait permettre pour le moment d’édifier la lanterne des Sénégalais sur cette question. Est-ce une accusation gratuite tenue juste dans un contexte de campagne électorale pour engranger des voix ? Est-ce un autre scandale dont il a juste voulu donner un avant-goût en attendant d’y revenir plus amplement ?