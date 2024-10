Découvertes de ressources au Sénégal: Les orientations de Bachirou Marone sur le pétrole et le gaz.

Partager Facebook

Depuis 2019 le débat sur les découvertes de pétrole et du gaz aux larges des côtes sénégalaises déclenche l’intérêt des investisseurs nationaux quant à la part du secteur privé sur les retombées économiques des projets découlant de l’industrie pétrolière et gazière en cours et à venir. Une possibilité d’exploitation de ces ressources est établie. Bassirou Marone, un grand homme d’affaires sénégalais dans le secteur des hydrocarbures nous dresse quelques étapes et programmes pour une meilleure exploitation.

Contenu de son expertise, il estime que « la découverte du pétrole doit être accompagnée d’une expertise avancée pour ne pas être de simple amateur sur le partage du gâteau. De ce fait, l’Etat du Sénégal doit en prélude se préparer sur tous les moyens nécessaires pour que le Sénégal puisse avoir un partenariat gagnant gagnant. On ne peut pas parler d’exploitation sans parler de la part du marché mais également l’impact sur les différents secteurs et entreprises locales.

Le Sénégal sera pays producteur de pétrole ; pétrole et le gaz à partir de 2024 d’après le gouvernement. Mais une question devient légitime explique Bassirou en tant que homme d’affaire: « Quelle est ma part de marché ? »

D’une part, il y’a l’exploitation estimé aujourd’hui à près de 5 milliards de dollars américains, ainsi que de nombreux équipements et technologies qui, sans un encadrement juridique spécifique, seraient majoritairement importés. Par ailleurs, l’utilisation de la main d’œuvre locale et la participation des entreprises nationales aux activités pétrolières et gazières ne peuvent être optimales que si les défis liés à la faiblesse des capacités techniques, technologiques et économiques des entreprises locales et ceux liés à la qualification professionnelle de la main d’œuvre sont relevés.

D’autres part, on peut aussi résoudre le problème du chômage à grande échelle. La projection des emplois directs à 10.000 d’ici 2035 et 90.000 emplois indirects et induits (un total de 100.000 emplois générés), sachant que les projections de la population active sont estimées à plus de 12 millions de sénégalais, horizon 2035.

Perspectives et Opportunités sur le Pétrole et le Gaz au Sénégal

