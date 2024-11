Défaut de Permis: Le chroniqueur Ameth Ndoye condamné

Partager Facebook

Le chroniqueur Ameth Ndoye, écroué le 29 octobre 2024, a été condamné hier, à 15 jours de prison ferme pour défaut de permis, blessures involontaires, faux et usage de faux dans un document administratif. L’agent de police, Abdoulaye Sow, a été également déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais, il a été dispensé de peine. Le duo a ainsi humé l’air frais de la liberté.

Le tribunal des flagrants délits de Dakar s’est penché hier, sur le dossier du chroniqueur, Ameth Ndoye et de l’agent de police, Abdoulaye Sow. Le premier nommé a comparu pour défaut de permis, blessures involontaires, faux et usage de faux dans un document administratif. En service au commissariat de la Médina, le flic répondait, lui, des infractions de faux sur un document administratif par la délivrance d’un document indu, complicité de faux permis et complicité de faux et usage de faux.

Les prévenus ont nié leur culpabilité à la barre. Né en 1989, Ameth Ndoye a soutenu mordicus qu’il a un permis de conduire. Mieux, il n’a pas été attesté par son coaccusé. C’est un autre agent du commissariat de la Médina qui l’a attesté le 8 octobre 2024 pour défaut de port de ceinture de sécurité. « C’était au niveau du rond-point Avenue Cheikh Béthio (Mermoz). Une fois au commissariat de la Médina, on m’a notifié que le permis n’y était pas », a déclaré le chroniqueur de la Sen Tv qui a été interpellé à la suite d’un accident qui impliquait le véhicule qu’il conduisait et une moto jakarta le 21 octobre.

D’après ses dires, c’est au cours de l’enquête qu’il a su que le numéro du permis qui figure sur l’attestation appartient à son ex-collègue de Seneweb, Abdoulaye Seck. « On a partagé le même service pendant cinq ans. Mais, je ne savais même pas qu’il était titulaire d’un permis », a-t-il argué. Le représentant du Ministère public a fait savoir au prévenu que l’avenue Cheikh Bethio est de la compétence de la gendarmerie ou de la brigade de circulation du commissariat central de Dakar. Âgé de 30 ans, Abdoulaye Sow a reconnu avoir délivré l’attestation en question à son voisin Bara Diongue qui entretient une relation amoureuse avec sa sœur. À l’en croire celui-ci lui a fait croire qu’il avait besoin d’une attestation de 48h pour voyager sur Kaolack. Il ignorait ses intentions. D’ailleurs, dit-il, il ne connaît même pas Ameth Ndoye. « J’ai remis l’attestation à Bara Diongue. Mais, je n’ai pas mentionné le numéro du permis et le nom », a précisé le limier qui a fait 10 jours de prison au camp Abdou Diassé, avant d’être conduit au parquet de Dakar le 30 octobre.

Présentant ses réquisitions, le substitut du procureur est revenu largement sur les faits. Selon lui, la division régionale des transports terrestres a indiqué qu’il n’a jamais délivré un permis de conduire à Ameth Ndoye. « Il évoqué le contrôle sur l’avenue Cheikh Bethio pour se dédouaner. Il s’est permis de dire à la télé que la division régionale des transports terrestres a retiré de sa base de données son nom », s’est offusqué le parquetier qui a requis un an, dont six mois ferme contre Ameth Ndoye et un an, dont trois mois ferme à l’encontre de son co-prévenu. À défaut d’une relaxe, les six avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Pour Me El Hadji Amadou Sall, ce procès apparaît comme un procès de liquidation. Son confrère Me Aboubacry Barro a signalé que le chroniqueur a fait une sortie publique pour présenter ses excuses après l’accident. En plus, il a été au chevet de la victime qu’il a percutée. « On ne peut pas parlé de faux. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, posent problème. Il était plus judicieux de saisir la gendarmerie pour qu’elle diligente l’enquête. Ce qui n’est pas le cas », a déploré Me Barro qui a demandé au tribunal de ne pas suivre le procureur dans sa logique. « Abdoulaye Sow a cinq années d’expérience. Il est l’aîné de sa fratrie. Si vous suivez le Ministère public, sa carrière professionnelle va en pâtir. Tendez-lui la perche », a souhaité Me Sèye.

Après une suspension d’une heure, le tribunal a rendu son délibéré. Déclaré coupable de tous les chefs de prévention, Ameth Ndoye a écopé de 15 jours d’emprisonnement ferme. La présidente de la séance a également retenu la culpabilité de son co-prévenu. Mais, elle a preuve de magnanimité en le dispensant de peine.

KADY FATY