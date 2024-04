Déguerpissement à la Patte d’Oie et aux Parcelles : Barthélémy Dias dément

Partager Facebook

Des heurts ont éclaté entre les ambulants de la Patte d’Oie et des Parcelles Assainies et les forces de l’ordre lors d’une opération de déguerpissement.

Dans une vidéo, le maire de Dakar Barthélémy Dias est accusé d’être à l’origine des opérations de désencombrement qui ont conduit aux manifestations. La Direction des services techniques de la ville s’est fendue d’un communiqué pour se laver à grande eau.

« Nous souhaitons démentir fermement les vidéos circulant sur internet prétendant que les opérations de déguerpissement aux Parcelles Assainies et à Grand-Yoff ont été organisées par la Ville de Dakar. Ces allégations sont totalement fausses et infondées », signale-t-on. Les opérations de déguerpissement en cause, précise la Direction des opérations techniques de la ville de Dakar, sont menées par les communes concernées. « Aussi, faut-il rappeler que ces opérations rentrent dans le cadre de leurs compétences dévolues et sont exécutées conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

La Ville de Dakar marque son total soutien à toutes les communes en son sein dans leur travail visant à assurer l’ordre et la légalité dans leurs espaces communaux respectifs, renseigne la ville de Dakar qui dit soutenir les municipalités concernées. Elle a aussi tenu à rappeler « à tous les citoyens l’importance de respecter les lois et les procédures en vigueur, et nous condamnons toute tentative de propager des informations erronées ou trompeuses. Nous restons engagés à garantir la sécurité, la dignité et les droits de tous les citoyens, tout en veillant au respect des normes légales et règlementaires établies pour une bonne gestion de l’espace public ».