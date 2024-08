Le Saint Coran, source de l’acte sublime d’allégeance «Diébelou» auprès de Serigne Touba par Mame Cheikh Ibra Fall. PARTIE 2.( Par Serigne Saliou Fall)

Partager Facebook

Le Saint Coran, source de l’acte sublime d’allégeance «Diébelou» auprès de Serigne Touba par Mame Cheikh Ibra Fall. PARTIE 2.

Démonstration coranique du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall:

La Source de référence coranique «S2V38» citée ci-haut est instructive à plus d’un titre. Le contenu est plein de portée et de très haute teneur. Convenons-en à l’instar des érudits lecteurs du Saint Coran que ce verset «S2V38 » est surtout la ligne directrice que Dieu le Patient a tracée pour l’humanité, issue d’Adam et Eve. Laquelle droite constitue en sois une invite au Diébelou adressée aux croyants issus de la progéniture d’Adam et Eve.

Toutes les fois que Je vous enverrai un guide venant de Moi » : C’est l’inspiration et l’orientation vers un guide envoyé par Dieu. «Ceux qui [le] suivront ce guide » :

C’est l’acceptation sans commune mesure de suivre tel guide éclairé et désigné par Dieu.

«Ceux-là, n’auront rien à craindre et ne seront point affligés» : C’est la ferme volonté soutenue par l’espoir de cueillir la promesse certaine de Dieu le Suprême. En ce verset coranique, Mame Cheikh Ibra Fall avait trouvé en Borom Touba un repère orthonormé tracé par Dieu le Donneur d’ordre. Cet état d’équilibre harmonieux est pour la satisfaction en entier des besoins de tout ordre dans les deux mondes. Tout dans une ambiance de quiétude de l’esprit, dans la paix : Mame Cheikh Ibra Fall a indiqué la voie de ce signal lancé au septième siècle.

Mysticisme de la portée et teneur du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall :

Aussi raconta Mame Cheikh Ibra Fall au sujet de son diébelou auprès de Khadim Rassoul : «C’est Dieu dont je suis l’esclave et à qui j’appartiens corps et âme et auquel je suis soumis qui m’a dit que toi Cheikh Ibra, tu appartiens à Serigne Touba, va à sa recherche et soumet toi à lui». Ainsi Mame Cheikh Ibra Fall traduit la recommandation du verset dont nous avons fait une illustration en démontrant son fameux Diébelou. Le fameux Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall est toujours dans les lèvres des talibés mourides. Bien évidement, il faut reconnaitre la dimension mystique et singulière de notre grand père. Il a tout bravé. Il est totalement un Soufie particulier.

Toute la quintessence du verset est la pratique quotidienne de Mame Cheikh Ibra Fall. Cette personne en marche dans le sillage de ceux qui aspirent vers Dieu, en suivant un guide éclairé. Le fondateur de la confrérie du Mouridisme est incontestablement une perle rare dans le chapelet des privilégiés, sous la dictée du Prophète. Serigne Touba porte le grade de Khadimou Rassoul.

Mame Cheikh Ibra Fall est la porte du Mouridisme «Baboul Mouride».

Serigne Saliou FALL Consultant international en Management de projet/ Expert en finance. Fils cadet de Serigne Modou Moustapha Fall. Premier Khalife de Cheikh Ibra Fall. Personne Morale de la Daara Ligguey Jaamu Yalla. Mbacké le 20 Aout 2024.