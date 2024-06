Demande d’expulsion immédiate de l’Ambassadeur d’Israël au Sénégal : 19 organisations attendent le Président Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Apres la sortie du premier ministre Ousmane Sonko, qui dans son discours a demandé que le Sénégal se joigne au rang des pays qui poursuivent Israël pour crime contre l’Humanité, 19 organisations engagent le combat. Mieux, elles demandent des sanctions contre l’Etat d’Israël au Président Bassirou Diomaye Faye.

La Coalition Sénégalaise pour la Cause Palestinienne, Frapp, le Comité Sénégal Palestine, Amnesty International / Section Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) et Cie réclament ainsi l’expulsion immédiate de l’Ambassadeur d’Israël au Sénégal en soutien à la cause Palestinienne. Dans une lettre parvenue à la rédaction, d’autres mesures fermes contre Israël sont également sollicitées par ces 19 organisations.

Publicités

Le 07 octobre 2023 sonne pour nous comme une riposte de légitime défense de la part de tout un peuple expulsé de sa terre, spolié, réprimé, emprisonné, massacré et privé de tous ses droits fondamentaux depuis 76 ans, dans la quasi indifférence, impuissance ou hypocrisie de ce qu’il est convenu d’appeler «communauté internationale».

En cette même.date, le Hamas et le mouvement de résistance palestinien ont infligé un cinglant démenti au mythe de l’invincibilité et de la suprématie militaire de l’Etat terroriste d’occupation coloniale et d’apartheid qu’est Israël, ce avec plus de 1 200 victimes et quelque 250 otages. L’armée israélienne s’était aussitôt fixé un délai maximal de 3 à 7 jours pour écraser et effacer à jamais le Hamas ! Mais 08 mois après, la résistance palestinienne tient toujours debout, malgré l’entreprise d’extermination, d’épuration ethnique et de génocide, autant de crimes abjects contre l’humanité, contre la dignité humaine.

Le bilan est effroyable : près de 40 000 morts, plus de 80 000 blessés dont une grande majorité d’enfants, de femmes et de personnes âgées, sans compter les centaines de cadavres découverts, ou à découvrir, dans des charniers et fosses communes ou ensevelis sous les décombres d’une ville rasée à presque 90% ; électricité, eau et gaz coupés, camions humanitaires transportant nourritures et médicaments cyniquement bloqués ou bombardés ; lâche largage de bombes meurtrières, du haut du ciel, sur des hôpitaux, écoles, lieux de culte, camps de réfugiés ou de déplacés, en un mot sur des populations civiles innocentes, avec leur lot insoutenable de victimes, en particulier des parents, bébés et enfants déchiquetés ou horriblement calcinés !