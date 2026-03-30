Demba Diop Sy visé par une convocation du tribunal de Dakar pour « une affaire de Détournement présumé à Poste Finances »

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Le dossier des détournements présumés à Poste Finances, portant sur 1,707 milliard de FCFA, connaît un nouveau développement. Le juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Dakar a demandé à la Sureté urbaine de convoquer le député et entrepreneur Diop Sy, selon le quotidien L’Observateur.

Ce dossier tire son origine dans des soupçons de détournements de deniers publics ayant visé plusieurs responsables de Poste Finances, avec des mécanismes de « cavalerie financière » et de présumée fraude sur les comptes de dépôt. Le magistrat instructeur avait initialement ordonné l’arrestation de toutes les personnes impliquées, sauf remboursement préalable des sommes dues. «A l’époque, convoqué par la justice, l’élu avait pris l’engagement formel de rembourser l’intégralité du prêt de 260 millions FCFA dont il avait bénéficié. Un engagement qui, à ce jour, n’a pas été honoré», précise le journal.

La convocation de Diop Sy vise donc à comprendre les raisons de «la promesse non tenue» et du «défaut de paiement», surtout que le mis en cause «se montre difficilement joignable, ne répondant ni aux messages, ni aux appels des enquêteurs».

Pour rappel, ce détournement présumé de 1,707 milliard a déjà conduit, depuis le 7 décembre 2021, à l’inculpation de trois anciens responsables de la Poste, à savoir Alexandre M., Abdoulaye F. et Kéba D. Ils sont poursuivis pour «détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics».