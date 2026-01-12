Uploader By Gse7en
lions du senegal en vert

Demi-finale Can 2025 : Les Lions encaissent déjà 1,4 milliard FCFA

12 janvier 2026 Sport

Le Sénégal figure dans le dernier carré de la CAN 2025. Les Lions affronteront les Pharaons d’Égypte pour la première demi-finale du rendez-vous marocain, mercredi prochain à Tanger (16h).

Une bonne nouvelle pour la nouvelle équipe fédérale, qui peut se targuer d’avoir fait mieux que celle sortante par rapport à la précédente édition où Sadio Mané et compagnie étaient tombés en huitièmes.


Cette progression est d’autant plus notable qu’elle permet à l’instance fédérale d’empocher 1,4 milliard de francs CFA, représentant la prime versée par la CAF à chacune des équipes demi-finalistes, renseigne Wal fadjri Quotidien. Cette somme permet à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de combler un déficit estimé par son nouveau président, Abdoulaye Fall, à 2,4 milliards de francs CFA à la fin de l’année 2024.

