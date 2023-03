People gather to listen to the first address by the M23 rebels spokesperson Vianney Kazarama at a stadium in Goma November 21, 2012. Rebel forces in eastern Congo said on Wednesday they planned to take control of the whole of the vast central African country after they captured the eastern town of Goma while United Nations peacekeepers looked on. REUTERS/James Akena (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

Démographie: La population Sénégalaise estimée à 18 millions en 2023, selon l’ANSD D’après les projections de l’Agence nationale de la statistique de la démographie (Ansd) sur son site officiel, en 2023, la population du Sénégal est projetée en 18.275.743, dont 9.184.886 de femmes et 9.090.857 d’homme. « En 2023, la population du Sénégal est projetée en 18.275.743, dont 9.184.886 de femmes et 9.090.857 d’homme », écrit l’ANSD sur son site, ajoutant que l’âge moyen de la population est de 19 ans. Selon la même source, le taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire qui est estimé à 2,7% entre 1976 et 1988 s’est établi à 2,5% de 1988 à 2013. L’indice synthétique de fécondité est passé de 6,4 à 4,7 entre 1986 à 2019 WordPress: J’aime chargement… Share Facebook

