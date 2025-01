Depot de préavis de grève:  Vers une paralysie du secteur primaire 

Partager Facebook

Les prochains jours seront déterminants. A preuve, les enseignants ont brandi un préavis de grève dont le SADEF et le SAEMSS. Hier, les travailleurs du secteur primaire entendent bien paralyser le secteur. 3 points sont inscrits sur la plateforme revendicative. Les fonds communs, l’indemnité de logement et le renouvellement des contrats touchant une catégorie de travailleurs.

L’Intersyndicale du secteur primaire regroupant le Synttas, Sytrapas SNE et le SATES a déposé un préavis de grève hier au ministère de la Fonction publique. Ce qui prouve que le torchon brule entre ces travailleurs et la Direction de la Fonction publique. Paris leur plateforme revendicative, il s’articule de trois points majeurs. Il s’agit d’abord des fonds communs dont le protocole d’accord avait été signé en décembre 2022 entre l’intersyndicale et le gouvernement. « Il s’agit de primes qui devaient être restituées à ces agents, six mois après la signature de l’accord, d’après Mor Diouf Coordonnateur de l’Intersyndicale regroupant des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (Sytrapas) », a fait savoir ce dernier malgré les rencontres tenues.

Autre point c’est l’indemnité de logement qu’ils ont demandé à être généralisée depuis longtemps mais depuis lors pas de réponse concrète. A cela s’ajoute le renouvellement des contrats touchant une catégorie de travailleurs dont « l’avenir est incertain. » « Dans les ministères de tutelle, il y a du dilatoire et on se renvoie la balle. Pas de réponse au niveau du ministère de la fonction publique. Un ensemble de points qui font que les choses sont au rabais » a dénoncé Mor Diouf.

Face au mutisme des autorités concernées, notamment le ministre de la fonction publique, ces travailleurs menacent de paralyser le secteur primaire. « Si rien n’est fait, nous allons observer une grève générale et illimitée. Nous allons paralyser le secteur primaire. Cette situation pourrait générer des conséquences incommensurables dans le secteur primaire qui demeure un pilier majeur de l’économie du pays. Pour éviter cela, nous demandons aux autorités de convoquer cette dernière réunion qui retarde la validation de nos fonds communs », a-t-il révélé.

MOMAR CISSE